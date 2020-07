Paganin: “Sanchez eccezionale, Moses ha fatto il bello e cattivo tempo. Bravo Conte a…”

Massimo Paganin ha analizzato nei dettagli la vittoria dell’Inter contro il Brescia: “Non c’è stata storia, tranne la prima occasione avuta dal Brescia su disimpegno di Young. Credo che non ci sarebbe stata gara comunque. L’Inter ha fatto una partita ottima sotto tutti i punti di vista. Non ha mollato fino al novantesimo, ha sempre cercato il gol concedendo poco o niente. Credo che sia la mentalità giusta, la mentalità che Conte sta ricercando. Considerando i sostituti e chi ha fatto turnover i migliori in campo sono stati Moses, Young e Sanchez sopra tutti. Sanchez partita eccezionale, sopra le righe, due assist, il calcio di rigore. Non ci sono state sbavature. Sono entrati giocatori dalla panchina che hanno alzato ancora di più il livello della squadra in campo. Ciò fa sì che l’entusiasmo rimanga alto. Nella seconda parte della stagione ci sono stati toppi pochi cleanshit. C’è qualcosa su cui lavorare, ma sono dettagli. Adesso c’è da costruire la mentalità vincente da qui a fine luglio e poi in Europa League. Il campionato non è ancora finito, l’Inter sta lavorando per rimanere incollata a chi è in testa e creare pressioni. Pensare di potercela fare fino alla fine, poi dovranno essere bravi gli altri. La Juve vista a Genova contro il Genoa mi ha impressionato molto, soprattutto nei singoli. La Lazio ha un cliente scomodo e mancheranno i due attaccanti principali. Conta molto di più quello che farà l’Inter contro il Bologna. La capacità mentale di superare i momenti difficili. Andare avanti fino al novantesimo significa avere grande convinzione nei propri mezzi e grande voglia di fare. Moses ha delle caratteristiche che lo portano ad essere efficace nell’uno contro uno, è quello che gli chiede e vuole da lui Conte. Nella sua fascia ha fatto il bello e cattivo tempo, ha messo in grandissima difficoltà gli avversari. Ha fatto una gara più che ottima, probabilmente la migliore fatta da quando è arrivato all’Inter. Mi è sembrata un po’ spensierata ad un certo punto. Cosa importante perché dava l’idea di divertirsi. Nella preparazione alla fase conclusiva Conte ha fatto un bel lavoro”.

(Inter TV)