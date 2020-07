Conte: “Borja giocatore superiore alla media. Tutto si può rimproverare a questa Inter ma non…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Brescia: “Stiamo parlando di un giocatore di un’intelligenza calcistica superiore alla media. Di Borja Valero posso parlare solo bene. Stiamo parlando di un calciatore che ha sempre dato grande disponibilità nei momenti di sofferenza. Ha sempre risposto presente con grandi prestazioni. Oggi l’ho fatto giocare da trequartista e ha fatto una grande prestazione. Le stiamo preparando tutte così le partite. Noi vogliamo giocare un calcio propositivo, non di attesa, che prevede che la squadra vada in avanti e che non subisca. A volte le ciambelle riescono con il buco a 360°, altre volte errori ci sono costati cari. Oggi la squadra è sempre stata attiva. Sull’1-0 voleva il 2-0, sul 2-0 il 3-0 e così via dicendo. Questa è la strada che vogliamo percorrere. Sicuramente a questa squadra si può rimproverare tutto ma non che non abbia anima o cuore. Questi ragazzi hanno cuore e coraggio. Lo step che dobbiamo fare è a livello di testa. A volte abbiamo commesso errori gravi che ci sono costati o sofferenza o abbiamo lasciato punti per caso e la qualificazione al Napoli. Questa è una squadra composta da giocatori con cuore e grande coraggio. So che c’è tanto da lavorare. Ma soprattutto su un discorso mentale e di testa. Dobbiamo fare quello step. Stiamo lavorando su questo tipo di concetto. Rischiando di subire delle ripartenze e di concedere qualcosa in più, ma la voglia è quella di difendere. Voglio una squadra che corre in avanti sia con la palla che senza. Di non lasciare tranquillo l’avversario. E’ inevitabile: è un processo, a volte lasci qualcosina agli altri. Oggi l’hai portata a casa, l’hai dominata come in altre partite. bisogna continuare e non stare lì a difendere o ad aspettare la morte. Vogliamo fare questo e dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Vogliamo dare un calcio coraggioso a prescindere dal risultato. Vogliamo dare emozioni”.

(Inter TV)