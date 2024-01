Palladino: “Vanno fatti i complimenti all’Inter, poche volte ho visto una squadra che…”

"La squadra non ha mollato ma vanno fatti i complimenti all'Inter, poche volte ho visto approcciare una partita con questa mentalità, forza, spirito. Hanno avuto 3-4 palle gol nitide nei primi 20', hanno fisicità, intensità, aggressività e non ci hanno permesso di giocare. Potevamo crollare dopo il 2-0, siamo andati sul 2-1 se non ci fosse stato il VAR. Ovviamente lo accettiamo, vanno fatti i complimenti all'Inter, hanno fatto una grande prestazione"

"Nel mondo del calcio non c'è equilibrio, abbiamo entusiasmo e c'è un bel clima. Siamo primi della parte destra della classifica, il nostro scudetto è quello. E' difficile arrivare nelle prime 10, analizzeremo la partita, abbiamo fatto errori ma avere calma. Con le squadre alla nostra portata abbiamo sempre fatto punti, vogliamo fare meglio con le big. Dobbiamo migliorare anche nell'approccio alle partite. Perché espulso? Da quando faccio l'allenatore avevo fatto la promessa di non criticare gli arbitri. Anche oggi ho parlato col quarto uomo con rispetto ed educazione, ho chiesto spiegazioni su un fallo di Gagliardini. Mi ha cacciato, mi dispiace perché cerco di tutelare la classe arbitrale. Se c'è questo trend è un peccato, parlo sempre con educazione. Alcuni giocatori nostri erano sottotono, li avevo visti bene in allenamento e mi sono esposto in conferenza. Contro le big dobbiamo fare qualcosa in più, faccio i complimenti all'Inter"