Palladino: “Complimenti all’Inter, è una grande squadra. Volevano vincere e si percepiva”

"La squadra fino alla fine ha cercato di mettere in difficoltà. Sappiamo che il nostro campionato non è vincere contro l'Inter, ma metterli in difficoltà. Andare sotto è un dato che non ci fa piacere, riprendere le partite, soprattutto contro le grandi squadre, non è semplice. Sarà compito mio cercare di trovare la chiave giusta per migliorare questo aspetto. Stiamo cercando di lavorare su tutto e di alzare il livello della squadra. Non è semplice giocare con le squadre della parte sinistra della classifica. Cambiamo spesso modulo, questa cosa la facciamo sempre. La squadra ha una identità chiara, adesso le squadre avversarie ci studiano e ci affrontano in maniera diversa. Capita come oggi dove perdi in maniera brutta, però dobbiamo essere equilibrati. Nello spogliatoio abbiamo già resettato questa partita, analizzeremo gli errori e cercheremo dalla prossima di fare del nostro meglio".