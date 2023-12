Pandev: “Lautaro capitano vero, Thuram colpo pazzesco. Inter, le seconde linee…”

«Assolutamente, i classici fuoriclasse che in qualsiasi momento possono compiere la prodezza decisiva. Khvicha si sta confermando, il francese invece mi ha sorpreso: mai avrei previsto un impatto simile al primo anno in Italia, com’è stato per Kvara».

"Beh, direi che i nerazzurri sono davanti a tutti in termini di organico. E puntare tutto sullo scudetto, per centrare la seconda stella, non sarebbe così sbagliato. Attenzione come al solito alla Juventus: non avere impegni europei è un vantaggio che potrà rivelarsi determinante. Napoli e Milan restano in corsa, almeno per ora".