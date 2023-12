Napoli-Inter sarà anche Osimhen contro Lautaro. Chi è più forte? I numeri

Non sorprende che quindi bomber dello scudetto partenopeo tocchi il 43% di palloni in più in area avversaria, perché Lautaro svaria di più sul fronte offensivo, gioca più palloni con i compagni e si mette più al servizio della squadra rispetto a un finalizzatore puro come Osimhen. Non sorprende che quella in corso sia la migliore stagione della carriera di Lautaro, per quanto in costante miglioramento da quando vive in Italia, proprio nell'anno in cui non è accoppiato a una vera prima punta, ma a una perfetta spalla come Marcus Thuram. Infine, il recente passato impone un ultimo ragionamento: l'integrità fisica. Da quando è all'Inter l'argentino non arriva alla doppia cifra di partite saltate per infortunio, mentre il nigeriano - in meno tempo - supera agevolmente i 40 forfait, senza dubbio più sfortunato. E nei quattro precedenti incroci? Osimhen non ha mai vinto né mai segnato (un rigore procurato nel febbraio 2022), mentre Lautaro ha realizzato una rete nel novembre precedente", conclude la Rosea.