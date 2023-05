Pantanelli: “Inter o Milan possono vincere la Champions. Fra Onana e Maignan…”

L'ex portiere del Catania, un passato anche in nerazzurro, ha detto la sua sul derby, semifinale di ritorno

Armando Pantanelli, ex portiere del Catania con una breve parentesi a inizio carriera con l'Inter, ai microfoni di Sportitalia ha parlato della semifinale di ritorno di Champions League in programma questa sera tra nerazzurri e Milan : "Considerando l'atteggiamento avuto dai rossoneri all'andata ed il risultato maturato, mi aspetto sicuramente un Milan arrembante, voglioso di ribaltare il risultato".

Pensa che sia possibile per Pioli centrare la qualificazione?

"Dalle semifinali in avanti può succedere di tutto, quindi dico di sì: anche l’Inter o eventualmente il Milan potrebbero vincere la Champions una volta arrivate in fondo".

"Sono molto in forma entrambi ed è una fortuna per Inzaghi poter scegliere fra due così. Io però farei giocare Dzeko, oggi".

"Sono due grandi portieri, molto importanti uno per l'Inter e l'altro per il Milan. Dico che li metto alla pari come livello, anche se io personalmente preferisco Maignan".