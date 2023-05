Euroderby, le probabili formazioni di Inter-Milan: c’è Dzeko, novità Thiaw e Leao

È la notte dell’Euroderby di ritorno in Champions League a San Siro: ecco le probabili formazioni di Inter-Milan

È la notte dell’Euroderby di ritorno in Champions League a San Siro. Scelte di formazione delineate sia per Simone Inzaghi che per Stefano Pioli, si riparte dal 2-0 dell'andata in favore dell'Inter. Ecco le probabili delle due squadre, secondo le ultime informazioni raccolte da Sky.

Inter, la probabile — Inzaghi nell'Inter è pronto a confermare l’undici dell’andata, con Darmian, Acerbi e Bastoni a comporre la difesa; Dumfries e Dimarco sulle fasce. A centrocampo il grande escluso dovrebbe essere ancora Brozovic inizialmente: pronti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia Lautaro-Dzeko, panchina in vista per Lukaku.

Milan, la probabile — Nel Milan la novità è attesa in difesa: Thiaw e non Kjaer al centro della difesa accanto a Tomori; sulle fasce Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo la coppia Krunic-Tonali, con Brahim Diaz in posizione di trequartista alle spalle di Giroud. A destra Saelemaekers è in pole sul recuperato Messias, a sinistra invece gioca dal 1’ Leao, grande assente all’andata e da ieri pienamente ristabilito.