Sky – Inter, tifosi d’eccezione sugli spalti: Hakimi e Perisic attesi a San Siro

I due ex esterni nerazzurri saranno presenti in tribuna stasera per supportare i loro vecchi compagni di squadra

Sale l'attesa in vista del derby in programma questa sera a San Siro tra Inter e Milan, semifinale di ritorno di Champions League. I nerazzurri, forti del successo per 0-2 della gara di andata, saranno spinti dal calore del proprio pubblico, con uno stadio riempito in ogni ordine di posto.

Sulle tribune, come afferma Sky Sport, ci saranno anche dei tifosi d'eccezione: Achraf Hakimi e Ivan Perisic. I due ex esterni interisti, oggi in forza rispettivamente a Paris Saint-Germain e Tottenham, sono attesi a Milano per supportare e fare il tifo per i loro vecchi compagni di squadra.