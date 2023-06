Paolillo: “Inter, se c’è uno da sacrificare è Brozovic. Meglio Frattesi di Milinkovic-Savic”

“C’è stata una sommatoria di fattori, dall’età, alla convenienza economica dell’affare, fino alle scelte personali del giocatore quando è andato a curarsi. Se c’è uno da sacrificare a centrocampo, quello è proprio lui, perché credo che non sia il caso di puntare per il futuro sul ragazzo, senza dimenticare il grandissimo apporto dato alla causa”.

“Io prenderei Frattesi per l’età, la prospettiva, l’ingaggio e per produrre un’ossatura italiana nella squadra, che è motivo di fidelizzazione. Ora come ora Frattesi ha un potenziale di crescita superiore a Milinkovic-Savic. Occhio però a un nuovo caso Bremer: bene fece l’Inter a non superare quel limite che invece fu varcato dalla Juventus. Spero che l’Inter non sia costretta a correre sul filo del rasoio anche quest’anno”.