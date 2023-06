Romano: “Lukaku, Inter a oltranza. Chelsea insiste per l’Arabia, Romelu non cambia idea”

Romelu Lukaku vuole solo l'Inter. Il centravanti belga lo ha detto chiaramente ed è pronto a ribadirlo nuovamente. Non accetterà le offerte proveniente dall'Arabia, ma vuole continuare a giocare con la maglia nerazzurra. Interverrà lui stesso in prima persona per cercare di convincere il Chelsea.

Questo il punto sulla questione secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano: non ci sono cambiamenti in questa fase sulla posizione di Romelu Lukaku. Non ha alcuna intenzione di unirsi ai club sauditi come ha già comunicato lunedì. Sia i club sauditi che il Chelsea insistono per convincere Romelu ma ad oggi nulla è cambiato dal lato del giocatore.