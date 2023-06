Biasin: “Con addio Brozovic si chiude Frattesi. Ma uno come Marcelo non si trova al discount”

"L’incasso (di Brozovic, ndr), tra l’altro, permetterebbe di chiudere l’operazione Frattesi col Sassuolo, mica pizza e fichi. Detto ciò, consentitecelo: uno come Brozovic non si trova sugli scaffali del discount: corre per 3, è nel pieno della carriera (30 anni), sa gestire la tensione come pochi. Difficile trovare di meglio".