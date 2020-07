Pardo: “Lukaku vale più di quanto l’Inter lo ha pagato. Messi? Prima era impossibile, ora…”

Durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato della stagione dell’Inter, di Lukaku e anche della trattativa per Lionel Messi:

“Sassuolo e Bologna sono i più grandi rimpianti e anche Verona. Bilancio della stagione positivo, l’Inter è cresciuta tanto, ha seminato bene. Sarà una delle prossime grandi in Italia e in Europa. In un campionato come questo, con le difficoltà della Juve, ci sono delle recriminazioni. Campagna acquisti importante, percorso di crescita significativo, certo se pensi a quelle due partite…

Sono del fan club di Lukaku, in questa stagione ha fatto cose importantissime e non deve essere giudicato solo per i gol. Alcuni giocatori sono rifioriti, il lavoro di Conte si vede. È mancata flessibilità tattica, mi aspettavo che Conte inserisse più velocemente Eriksen. Lukaku è un giocatore che vale di più di quanto è stato pagato.

Messi? Bello illudersi, la scelta è legata al giocatore. Come Ronaldo quando ha scelto la Juve. Non è utopia immaginarlo, cosa che qualche anno fa lo era. C’è un progetto di crescita vero dell’Inter, già il fatto che se ne sia parlato… Ipotesi improbabile, ma meno di quanto lo era tempo fa. Ronaldo e Messi ancora integri, sono giocatori che stanno bene e non hanno mai avuto problemi”.