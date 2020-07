Condò: “Lukaku portaerei, lui simile a Vieri”. E poi lancia il nome a sorpresa per l’attacco

Lukaku? Una portaerei. Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, spende grandi elogi per l’attaccante dell’Inter, decisivo anche ieri a Marassi contro il Genoa nella vittoria per 3-0 dei nerazzurri. Il giornalista lo ha paragonato addirittura a Bobo Vieri. A Lukaku, dice Condò, però servirebbero degli uomini che saltino l’uomo. Ed ecco lanciata la suggestione Boga come seconda punta:

“Prima della pausa, Lukaku e Lautaro erano una coppia perfetta. Dopo la pausa, no. Perché Lautaro è sparito. Non so per quale motivo, ma non ha aggiunto nulla. Anzi, ha tolto. Probabilmente è stata la gomma sgonfia che ha impedito all’Inter di sprintare per raggiungere la Juventus. Su Lukaku mi viene in mente una frase adatta anche per Vieri: ‘Quando ho un bomber così, vado a fare la guerra ovunque, su qualsiasi campo, anche il più spaventoso. Perché so che davanti ho un giocatore che mi regge il peso, mi fa salire la squadra’. Lukaku è un giocatore intelligentissimo. Lui è la portaerei, ora servono gli aerei. Servirebbe uno che salta l’uomo. Boga, per esempio, è uno che ne salta parecchi“.

(Fonte: Sky Sport)