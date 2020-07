Tuttosport sull’Inter: “Conte non più immusonito ma non mancano i rimpianti. E Lukaku…”

La vittoria contro il Genoa ha permesso all’Inter di appropriarsi del secondo posto con 76 punti, a +1 sull’Atalanta e a +4 sulla Lazio che oggi può agganciare gli orobici. I nerazzurri di Conte vogliono chiudere in bellezza per poi concentrarsi sull’Europa League. “Ovviamente rimane il rimpianto per quello che poteva essere e che non sarà, ovvero azzannare di più una Juventus che quest’anno ha perso tanti punti per strada, lasciando aperto uno spiraglio alle rivali. Detto questo, la vittoria riaccende sicuramente l’entusiasmo in casa Inter dopo i due pareggi con Roma e Fiorentina che avevano rallentato la corsa e immusonito Conte”, commenta Tuttosport che conferma come il secondo posto per l’Inter porterebbe una decina di milioni in più rispetto al quarto posto.

LUKAKU DA RECORD – Il quotidiano torinese, poi, rimarca come la doppietta abbia permesso a Lukaku di iscriversi nel novero dell’elite nerazzurra: il belga ha segnato 29 gol in stagione al primo anno in nerazzurro, salendo al quarto posto all-time dietro solo a Milito (30), Ronaldo (34) ed Eto’o (37) e al terzo posto nella speciale classifica per i giocatori al primo anno in Serie A, con Ronaldo (25) e Nyers (26) non distanti da Rom, autore di 23 centri. Per Lukaku c’è un altro record: ha segnato 15 gol in trasferta, eguagliando il record di Nyers nel 1949-1950. Numeri top che testimoniano che affare abbia fatto l’Inter a prenderlo.