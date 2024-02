Parolo: “Inter, scheletri nell’armadio con cui confrontarsi. Ogni tre giorni…”

« L'Inter che era sotto all'intervallo è riuscita a ripartire con le proprie idee, i propri concetti, andare a ribaltare così con il lavoro dei quinti sulla posizione delle mezzali, c'è una tranquillità che non c'era negli alti anni. Negli altri anni partiva un po' di disordine in campo quando l'Inter era sotto». Così Marco Parolo , su DAZN, ha parlato della vittoria nerazzurra a Roma, contro la formazione di De Rossi .

«La consapevolezza deriva da quanto stanno facendo come percorso, dalla finale di CL, stanno vincendo e hanno squadra forte. Il gol di Bastoni dimostra sicurezza nel modo di difendere ed è una forza di questa squadra, la formazione interista gioca bene. La barra dello scudetto? A buon punto ma adesso comincia la CL e c'è il recupero con l'Atalanta: sarà fondamentale fare tutto bene perché non si creino delle crepe. Due anni fa l'Inter a dicembre sembrava volasse, aveva vinto cinque a zero contro la Salernitana, poi è iniziato il periodo delle tre partite, sono arrivati i problemi di gestione. Secondo me Inzaghi è diverso da due anni fa, i giocatori sono diversi. Ma ti devi confrontare con gli scheletri del passato che possono esserci nell'armadio», ha sottolineato.