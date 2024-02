"C'è rammarico, guardando un po' i dati poteva finire tranquillamente in pareggio. Bisogna analizzare quello che non ha funzionato, bisogna fare gli applausi per quello che ha funzionato che è parecchio. Dobbiamo lavorare sui cali che abbiamo che contro l'Inter potrebbero essere fisiologici ma se non giochiamo 90' così, contro queste squadre rischi di perdere"