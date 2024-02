L’Inter posta la parata di Sommer su Lukaku: “Non a casa mia”

Il momento perfetto. L'ex che viene stoppato mentre si invola in porta per segnare. La Roma che va di contropiede, Lukaku che corre da solo verso la porta difesa da Sommer e il portiere nerazzurro che lo ferma senza battere ciglio, come a dirgli, ritenta magari sarai più fortunato, ma questa volta no, non si passa.

E l'Inter sui social ha immortalato proprio quel momento in una foto. E ha aggiunto: "Non a casa mia". Quell'anticipo ha evitato la rete ma è stato come un gol segnato: i tifosi nerazzurri hanno esultato e il club nerazzurro lo ha fatto sui social con un post che ha ottenuto subito migliaia di like e centinaia di commenti. "Questa foto la vorrei sulla tessera del tifoso"; "Godiamo non poco", hanno scritto i sostenitori nerazzurri. Come quando l'ex ti pianta mentre lo ami ancora e poi tu gli ricordi che le altre non saranno mai te.