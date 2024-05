Benjamin Pavard, su DAZN, dopo la sconfitta col Sassuolo ha rilasciato una breve dichiarazione, in francese, a DAZN, e ha parlato in generale della stagione nerazzurra.

«Penso che alla fine sia stata una buona stagione, abbiamo vinto due trofei quest'anno però penso che avremmo potuto fare meglio, ma sono cose che succedono, impariamo dai nostri errori. Sono molto contento di questa stagione, contento per il club e anche per la seconda stella, che era molto importante per l'Inter, per noi e i nostri tifosi. Ora vogliamo fare il meglio possibile nelle ultime tre gare, vogliamo fare nove punti», ha sottolineato il giocatore riferendosi probabilmente all'eliminazione dalla CL.