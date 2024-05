Inter, Pavard: “Delusi per la sconfitta. Volevamo regalare una gioia ai tifosi presenti”

Le parole del difensore francese dopo la sconfitta di questa sera per la squadra di Simone Inzaghi in casa del Sassuolo

Benjamin Pavard, in campo per tutta la gara contro il Sassuolo, ha commentato il risultato deludente per i nerazzurri. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Inter TV: "Come tutte le sconfitte, lascia assolutamente delusi. Volevamo vincere anche stasera, ma purtroppo non è successo.