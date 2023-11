Zilliacus: “So quanto vuole Zhang, può restare presidente. Con me l’Inter può sognare Mbappé”

Penso che possa arrivare a competere, con la giusta gestione, per vincere il campionato e la Champions League ogni anno. La mia società è specializzata nella creazione di servizi per i tifosi. L'Inter ha 500 milioni di tifosi in giro per il mondo. Attraverso l'aumento dei ricavi, si potranno acquistare i migliori giocatori possibili. Già oggi l'Inter è una grande squadra, ma si può sempre migliorare. Nel mio progetto, Mbappé non è solo un sogno. Ma nella mia idea una grande squadra non è fatta solo di 11 figurine, ma è una questione di avere una buona squadra, dentro e fuori dal campo.

La richiesta di Zhang — So più o meno quale sia la richiesta degli Zhang per vendere il club. Non posso dirlo in pubblico. Non credo siamo troppo lontani rispetto alla valutazione che facciamo noi. Ero interessato al Manchester United, ma non credo che i Glazer vogliano davvero vendere. Non faccio una valutazione precisa qui, la faranno gli advisor che appoggiano la nostra cordata.

Se Zhang non volesse vendere, sono pronto a lavorare insieme a lui nell'Inter, lasciandolo come presidente. Sono pronto a discutere qualsiasi tipo di collaborazione per rendere l'Inter il miglior club del mondo. Voglio creare un modello sostenibile che possa continuamente generare ricavi e rendere così quello nerazzurro il miglior club.

Calcio italiano — Il calcio italiano? Al momento non rappresenta un buon prodotto. Se paragono quello italiano al calcio inglese sono esperienze diverse. Il movimento italiano può migliorare tanto, anche perché l'Italia, che considero il miglior Paese del mondo, ha tantissimo da offrire sotto tanti aspetti. C'è un grandissimo potenziale. Se non comprassi l'Inter, non comprerei un altro club italiano, soprattutto un club che non abbia un così ampio seguito. Il mio modello non funzionerebbe. Ci sono tanti club che hanno potenziale, ma nessuno vedo al livello dell'Inter.

Stadio — Stadio? Amo la storia e la tradizione e San Siro è storico. La mia preferenza sarebbe ristrutturare il Meazza. Se non fosse possibile, sarei disposto a costruire un nuovo stadio. Non sarebbe importante averlo in città o fuori, l'importante è che sia funzionale.

