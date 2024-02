"L'insidia poteva essere l'approccio e magari di sottovalutare l'avversario ma non è successo. 20' con una fame incredibile, stasera sono stati ingiocabili. Hanno fatto capire sin da subito che non c'era partita. 10 punti cominciano ad essere tanti, comincia ad essere un bel vantaggio. Lautaro? Numeri pazzeschi per un giocatore pazzesco. Sono diversi anni che ci delizia, anche quest'anno sono 20 i gol ma è l'atteggiamento, la fame, come cerca il gol. Giocatore fondamentale a livello europeo, sicuramente tra i primi 5. Lui è l'emblema dell'Inter. C'è tanto di Inzaghi, non è un caso che lui e Immobile sono stati capocannonieri"