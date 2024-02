“Allegri secondo me ha fatto più del dovuto ma sinceramente non credevo a una Juventus che potesse vincere lo scudetto. Sono arrabbiato con la squadra perché hanno buttato 5 punti contro Empoli e Udinese. Poi l’Inter avrebbe vinto comunque, ma vincendo quelle partite continuavi a mettergli pressione. La Juve gioca una volta a settimana, Milik è meno forte di Vlahovic ma resta un attaccante di livello per cui certe partite non vanno perse”.

"Dopo la sconfitta di Milano io mi aspettavo una reazione più rabbiosa. In casa tua devi devastare tutti se hai veramente la fame di tornare a certi livelli. Io credo che chi gioca nelle grandi squadre debba convivere con la pressione. La Juventus non vince lo scudetto da diversi anni e mi fa arrabbiare che l’allenatore non ne parli. Allegri deve essere conscio che alla Juventus si deve vincere lo scudetto, bisogna provarci fino in fondo e non si può giocare a nascondino. Stesso discorso per Pioli e Inzaghi che non può assolutamente farselo portare via in questa stagione. L’Inter è più esperta e matura degli ultimi anni. Se Inzaghi perde uno scudetto così, deve andare via”.