Pedullà: “Inzaghi massacrato dai media, Pioli sempre coperto. L’Inter ha meritato”

"Se sono più deluso dalla prestazione del Milan o dalle parole di Pioli? Se la giocano alla pari. Credo che nella vita ogni tanto bisognerebbe riconoscere quando non ci sei, quando gli avversari hanno fatto meglio di te, e non si dovrebbe parlare sempre dell'arbitro, anche perché all'Inter non è stato dato un rigore chiaro per il fallo di Krunic su Bastoni. Bisognerebbe dire che l'Inter è stata nettamente superiore. Pioli ha detto che le squadre hanno meritato un tempo a testa. Non è vero: il primo tempo poteva finire 4-0 per i nerazzurri, che hanno avuto 2-3 occasioni anche nella ripresa, mentre il Milan poteva segnare un gol con Tonali e ha avuto un'altra occasione con Messias".

"Dico questo perché mediaticamente Inzaghi è stato massacrato, mentre Pioli sempre protetto. Come se le colpe del turnover non fossero le sue, come se fosse sempre colpa di qualcun altro. Per me le critiche verso Inzaghi sono state ingenerose: ha portato un trofeo, può portare un secondo, si è messo bene per un posto in Champions e ha un piede e un quarto in finale di Champions. Dall'altra parte, invece, c'è stata una prestazione imbarazzante e non si può certo spiegare con l'assenza di Leao".