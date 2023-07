Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha definito la cessione in prestito per una stagione di Andrea Pelamatti alla Torres, formazione militante in Serie C. Il terzino sinistro classe 2004 ha raggiunto in giornata il ritiro della sua nuova squadra, e successivamente è subito sceso in campo da titolare nell'amichevole contro il Como.