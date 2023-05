ESCLUSIVA Pelamatti: “Bravi a segnare subito e a chiuderla, ora dobbiamo sperare”

Andrea Pelamatti, terzino sinistro dell'Inter Primavera, è stato uno dei migliori nel successo odierno contro il Cesena. Al termine del match ha parlato così ai nostri microfoni: "Oggi siamo stati bravi a segnare subito e a chiuderla per non dare fiducia agli avversari. Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo fatto una buona partita. Siamo in un periodo di fiducia, arriviamo da molti risultati utili consecutivi, e adesso dobbiamo sperare in qualche passo falso di quelle davanti".