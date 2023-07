Andrea Pelamatti si appresta a vivere la sua prima esperienza nel calcio professionistico: il terzino sinistro dell'Inter, classe 2004, lascerà la Primavera nerazzurra per andare a crescere altrove. Secondo La Nuova Sardegna, il giocatore è a un passo dal trasferimento in prestito alla Torres, formazione sarda militante in Serie C. Operazione ai dettagli, con l'ok sia di Pelamatti che dell'Inter.