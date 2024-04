Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Perinetti ha commentato la scelta di Simone Inzaghi di portare la squadra in ritiro a Pasqua. "Inzaghi ha fatto benissimo, una scelta giusta e intelligente. Ci sono ancora 8 partite e matematicamente ancora non ha vinto quindi non si può permettere distrazioni e le feste in famiglia distraggono molto".