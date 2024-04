Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato la sconfitta della Juve contro la Lazio. L'ex giocatore non ha risparmiato critiche nei confronti di Massimiliano Allegri: "I giocatori non hanno colpa perché spno scarsi, quindi i nazionali brasiliani. Bremer e Danilo, sono peggio di Gila e Casale. Rabiot che fa la finale Mondiale e Locatelli campione d'Europa sono peggio di Cataldi e Kamada. Chiesa, che è il nostro migliore talento italiano, è peggio di Castillanos. L'allenatore che negli ultimi dieci anni, per nove ha preso il contratto dalla Juve, quindi ha ragione lui".

"Contro Allegri vince sempre Allegri. Uno che ha vinto 6 scudetti, negli ultimi dieci anni, per nove ha preso il contratto dalla Juve, quindi avrà preso 70-80 milioni di euro, come può competere con degli opinionisti? Ha sempre vittoria lui, quindi non ha colpa lui. La società è appena cambiata, quindi non ha colpa Giuntoli. Quindi chi parla a 12 milioni di tifosi della Juventus? Chi è che esce a prendere la colpa per questo scempio. Questo è il percorso che sta facendo la Juventus, non gli ultimi due mesi, tre anni. Perché arrivi 16 punti dietro al Milan, 18 dietro al Napoli e se l'Inter vince sei a 20 punti dall'Inter. Io pongo domande".