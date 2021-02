Conte ha ritrovato uomini inattesi. Arriva Milan-Inter: Hakimi deve tornare decisivo

Eriksen ma non solo. Pure Perisic ha dato a Conte soddisfazioni e lo ha ammesso lui stesso. Il marocchino, finora importante, deve ritrovare gol e assist

Non solo Christian Eriksen . Antonio Conte ha trovato una carta in più anche con Perisic. A Skysport sottolineano come il croato è riuscito a lavorare anche sulle sue capacità difensive. Conte lo ha reso un esterno a tutta fascia, prima faceva molta fatica ad andare all'indietro, a dare una mano ai compagni, nonostante corsa e fisico facciano parte delle sue caratteristiche.

L'allenatore nerazzurro di Ivan ha detto: "Come per Christian anche per Perisic il tempo è stato galantuomo. Anche con lui abbiamo lavorato. Lui è un esterno offensivo nel 4-4-2 o nel 4-2-3-1. Adesso riesce a fare le due fasi in maniera giusta. Può crescere ancora tanto. Ha potenzialità che non conosce. Ha destro, sinistro. Lui si è messo in discussione, per certe cose ha fatto di necessità virtù. Quando c'è materiale qualitativo, fisico e umano è più facile per un allenatore. Sta maturando molto ed è importante perché ampliamo il ventaglio di soluzioni prima più limitate".