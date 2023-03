Peruzzi: “Inter, poche occasioni con la Juve. Gol Kostic? Tra Dumfries e Onana…”

Intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, Angelo Peruzzi ha parlato così di Inter-Juventus: "Per la Juventus è una bellissima vittoria su un campo difficile. Vanno a 7 punti dal quarto posto, non si saprà come andrà a finire con i 15 punti di penalizzazione. Per la Juventus è tanta roba, hanno vinto 9 delle ultime 11. Hanno fatto una partita di concentrazione e di ripartenze, aspettava l'Inter e ripartiva"

"L'Inter mi è sembrata slegata tra i due attaccanti e il resto della squadra. Lautaro e Lukaku non sono riusciti a far bene, anche Dimarco e Dumfries non hanno fatto granché. L'Inter ha avuto poche occasioni nitide. L'Inter ha avuto una partita tosta contro il Porto ma giocava contro la Juventus, doveva e poteva giocare ad alto livello. Gol Kostic? Dumfries non fa piazzare bene il portiere, Onana è costretto ad allargarsi e Kostic incrocia il tiro. Dumfries è nella terra di nessuno, lì non serve a niente e fa solo danni"