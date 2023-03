Lukaku, altra chance fallita: difficile così pensare a una permanenza all’Inter

Poteva essere la "sua" partita. L'occasione per far vedere di poter essere ancora decisivo, di poter essere un fattore determinante per la squadra. Che vale la pena scommettere ancora su di lui, anche - e soprattutto - in vista della prossima stagione. Romelu Lukaku, invece, non è riuscito a lanciare alcun segnale positivo: schierato titolare contro la Juventus, l'attaccante belga è apparso ancora lento, goffo e impacciato, lontano parente del giocatore ammirato fino a 2 anni fa. Di fatto non pervenuto ieri sera, come scrive il Corriere dello Sport: "Ha fallito ancora una volta la sua occasione Lukaku. Nei precedenti confronti con la Juventus aveva certamente patito la marcatura di Chiellini. Ieri sera non l'ha praticamente mai beccata nemmeno contro Bremer, Danilo e Gatti. Unico lampo il pallone offerto a Barella nel primo tempo, con Szczesny che ci ha messo una pezza".