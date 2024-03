Lautaro — "Lautaro Martinez è un trascinatore, fa gol, trascina e si sacrifica rientrando in difesa. Per me è tra i primi tre o quattro attaccanti al mondo e la sua crescita corrisponde con quella dell’Inter. Perché Lautaro c’era con Conte, c’è oggi con Inzaghi e l’Inter gioca un calcio meraviglioso"

Inzaghi — "Se parliamo di storia Inzaghi ha ancora una carriera davanti. Ovvio che allora pensando alla storia si parli dei Mourinho e dei Guardiola, Inzaghi si sta ancora affermando. È entrato in una situazione facile perché usando il 3-5-2 arrivando dopo Conte aveva la strada spianata. Oggi con più qualità e sta confermando in campionato, ma anche in Europa che come gioco l’Inter fa un calcio tra i migliori d’Europa se non del mondo"

