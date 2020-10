Piccinini: “Rebus Inter, una squadra alla Conte la chiude la partita. In difficoltà con Lazio in 10”

Durante Sky Calcio Show, il giornalista Sandro Piccinini ha parlato della partita pareggiata dall’Inter in casa della Lazio per 1-1:

“Rebus Inter. Primo tempo eccezionale, ha dominato e poteva chiuderla. Lazio con mille problemi, sembrava una partita chiusa, poi è cambiato, merito della Lazio. Perisic protagonista nella fase offensiva, poi errore grave in difesa. L’Inter non è uscita dalla partita, ma si è fatta un po’ sovrastare. In difficoltà con un uomo in più. Una squadra cattiva, alla Conte, la chiude questa partita”.