Piccinini: “L’Inter dà l’impressione di poter fare gol in qualsiasi momento. Non solo…”

Nel corso di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Il commentatore ha sottolineato il grande potenziale offensivo della squadra di Conte: “L’Inter dà sempre l’impressione di poter fare gol, in qualsiasi momento. Non solo per merito di Lautaro e Lukaku, ma perché può fare gol in tutti i modi. Ha grandissima qualità nella fase offensiva, può far gol su calcio piazzato, con tiri da fuori. La potenzialità offensiva di questa squadra è notevole“.

(Sky Sport)