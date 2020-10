Piccinini: “Eriksen? All’Inter non gli fanno sentire la fiducia. Lui ha un problema e Conte…”

Intervenuto nel Club di Sky Sport, Sandro Piccinini ha raccontato la nuova versione di Antonio Conte, più riflessivo e rilassato rispetto alla scorsa stagione. Secondo il giornalista, molto è dovuto al fatto che l’allenatore nerazzurro è consapevole della forza dell’Inter:

CONTE – “Conte è più sereno perché al di là del confronto avuto con la società, è consapevole di avere una squadra forte, forse la più forte. Sa che il potenziale c’è, e questo rasserena gli allenatore. E’ un artigiano, sa plasmare, sa che prima o poi questo potenziale verrà fuori. Con più attenzione in mezzo al campo, sa dove andare. I suoi sfoghi a fine stagione erano stati eccessivi e avevano messo in difficoltà l’ambiente. La società ha mantenuto delle promesse in sede di mercato“.

ERIKSEN – “Se Eriksen giocasse in una squadra di medio livello, sicuro di giocare 20 partite e di ritrovare la fiducia, tornerebbe quello di un tempo. Solo che questo non si può fare in una grande squadra, perché se prendi 30′ di pausa l’allenatore si guarda in panchina e ti mette fuori. Lui ha dei colpi che forse altri non hanno. Lui ha un problema di personalità. E’ un leader potenziale, delegato, glielo devono riconoscere gli altri. Certi giocatori non hanno bisogno di questo. Non sente la fiducia intorno nell’Inter. Al Tottenham lo facevano sentire importante, qui no“.

(Fonte: Sky Sport)