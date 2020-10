Eriksen, si muove il Barça: “E con un’altra partenza l’Inter ha il nome su cui puntare tutto”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse dell’Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. I nomi in primo piano, in uscita, sono quelli di Eriksen e Nainggolan, mentre in entrata i nerazzurri guardano soprattutto a sinistra, dove Marcos Alonso resta il preferito:

“Eriksen. È abbastanza chiaro che se a gennaio dovesse arrivare un’offerta importante una riflessione verrebbe fatta. Alcuni club cominciano ad affacciarsi. Del PSG abbiamo già parlato ma anche il Barcellona, seppur timidamente, ha cominciato a muoversi. La sensazione è che l’Inter nel prossimo mercato si muoverà per un esterno a sinistra. Con il Chelsea i rapporti sono buoni e l’idea è sempre la stessa: Marcos Alonso. La formula potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che potrebbe essere agevolata anche dalla partenza a titolo definitivo di Nainggolan, il grande obiettivo del Cagliari per gennaio“.

(Fonte: TMW)