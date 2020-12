Le rivali – Milan, Pioli: “Campionato più equilibrato dell’anno scorso. Noi sappiamo…”

Domani pomeriggio il Milan capolista di Stefano Pioli affronta in trasferta il Sassuolo, con l’Inter di Conte che, a San Siro contro lo Spezia, è pronta a mettere il fiato sul collo ai rossoneri. In conferenza stampa, il tecnico milanista ha fatto il punto sulla classifica del campionato:

“Classifica? Sappiamo quello che stiamo facendo, da gennaio ad oggi abbiamo messo in campo prestazioni positive. Il dato interessante è che abbiamo 15 punti in più rispetto all’anno scorso, significa molto per la nostra crescita. Resta un campionato ancora più equilibrato rispetto all’anno scorso“.