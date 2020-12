Inter, obiettivo vetta prima di Natale: calendario alleato. Prima di un doppio impegno da paura

La volata di Natale è iniziata, con un solo obiettivo: la vetta della classifica. L’Inter di Antonio Conte, dopo la batosta europea, si è rituffata con il giusto atteggiamento in campionato, date le due vittorie consecutive ottenute contro Cagliari in trasferta e Napoli a San Siro. Vittorie non banali né scontate, visto che lo 0-0 contro lo Shakhtar in Champions League avrebbe potuto affossare il morale della truppa nerazzurra.

E così, i successi di fila in Serie A sono diventati cinque. Una striscia importante, da scudetto. E i numeri dicono pure che l’Inter, grazie a questo filotto, è riuscita a ridurre lo svantaggio dal Milan capolista da 5 a un solo punto. Il modo migliore per affrontare i prossimi impegni e provare a scalzare i cugini dal primo posto entro la fine dell’anno. Un obiettivo credibile, anche perché i nerazzurri avranno ora un alleato in più: il calendario.

Scavallata la montagna Napoli, infatti, almeno sulla carta Conte e i suoi potranno contare su impegni più agevoli. A cominciare dalla partita di domenica pomeriggio a San Siro contro lo Spezia. Non certo una formazione semplice da affrontare, certo: Italiano, tecnico emergente, è riuscito a dare intensità e bel gioco alla squadra, e sarà vietato sottovalutare la difficoltà dell’impegno.

La partita più difficile di questo gruppo di sfide, almeno fino alla settimana di gennaio con Roma e Juventus in successione, è probabilmente quella del 23 dicembre, quando l’Inter farà visita all’Hellas Verona di Juric, che in questa stagione ha dimostrato di saper mettere in difficoltà parecchie squadre. Successivamente, ecco a San Siro il Crotone ad aprire il 2021. Poi la Samp in trasferta. Insomma, partite non impossibili, per una volata che può sorridere ai ragazzi di Conte. E assumere il sapore di scudetto.

