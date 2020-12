Inter, recuperato Vidal: subito titolare con lo Spezia? “Le notizie che arrivano da Appiano…”

“Arturo Vidal corre contro il tempo per esserci e le sensazioni e le notizie che arrivano da Appiano Gentile lasciano spazio all’ottimismo, dopo che il guerriero cileno ha dovuto fare i conti con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra rimediato il 5 dicembre con il Bologna”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alle condizioni di Arturo Vidal che potrebbe tornare a disposizione di Conte per Inter-Spezia, in programma domenica a San Siro. Conte finora non ha potuto ammirare il miglior Vidal ma è pronto a sfruttarne le doti nelle due fasi. “L’infortunio alla coscia ne ha frenato la continuità di prestazioni e utilizzo, proprio in una fase chiave della stagione. Ma, archiviata a malincuore l’amarezza per l’eliminazione precoce dall’Europa, l’Inter e Vidal si gettano sul campionato come principale obiettivo stagione e il cileno, per lui parla il curriculum, è uno specialista degli scudetti”, aggiunge Tuttosport che elenca gli undici scudetti ottenuti da Vidal in carriera, che ha quella predisposizione alla vittoria che ha permesso a Conte di convincere Marotta a prenderlo in estate.

TRA SPEZIA E VERONA – Per chiudere prima di Natale davanti al Milan, l’Inter ha due occasioni: domenica contro lo Spezia e la trasferta di Verona mercoledì, sebbene negli ultimi anni il match del Bentegodi non sia stata per niente agevole per i nerazzurri. “Ecco perché il tecnico nerazzurro dovrà gestire le forze e schiererà titolare Vidal già domani solo nel caso in cui dovesse essere al top sotto il profilo fisico, per evitare inutili rischi. Il cileno rientra in ballottaggio, ma la sensazione è che se Conte lo riterrà pienamente recuperato allora potrà essere di nuovo titolare al fianco dell’intoccabile Barella (unico certo di una maglia nel reparto). E poi si contenderanno un posto Brozovic (ieri ha svolto una parte di allenamento in gruppo, come il cileno) e Gagliardini, a meno che l’allenatore nerazzurro non decida di dare una chance a Sensi dall’inizio”, chiosa Tuttosport.