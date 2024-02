Calhanoglu e Kessie? Non si può tornare tanto indietro. Calhanoglu non gioca con noi non so da quanti anni e abbiamo vinto uno scudetto senza di lui, Franck ha fatto un'altra scelta. Mi piace molto la squadra che ho. Non siamo da metà classifica, vogliamo essere ambiziosi e provare a fare più punti dell'andata e alla fine tireremo le somme".