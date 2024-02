Voto 6 al mercato invernale dell’Inter secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola: ecco la motivazione

Voto 6 al mercato invernale dell’Inter secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ecco il motivo per il quotidiano: “Per migliorare la capolista ci volevano i giocatori del Real Madrid e del City. C’era un’assenza da colmare per l’infortunio di Cuadrado ed è arrivato Buchanan, che finora è rimasto ai margini”, si legge.