Pirlo: “Stankovic ha grandi potenzialità, farà il titolare. Esposito? Stiamo valutando”

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del mercato e dei calciatori dell'Inter arrivati e che arriveranno: "Stankovic è venuto per giocare, ha due campionati in Olanda e grandi potenzialità. Portiere affidabile, precampionato con l'Inter. E' arrivato con grande entusiasmo, molto disponibile. Siamo tranquilli. E' il titolare designato per questa stagione. Esposito? Stiamo valutando tanti profili, Sebastiano Esposito é tra questi".