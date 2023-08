Si continua a lavorare per trovare l'intesa finale per Esposito: operazione in prestito con diritto di riscatto

Ore decisive per quanto riguarda il futuro di Sebastiano Esposito. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, la Sampdoria continua a lavorare per arrivare al centravanti dell'Inter e per trovare l'intesa finale sull'operazione in prestito con diritto di riscatto: domani il giocatore darà la risposta definitiva.