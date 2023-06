Pirola alla Salernitana, versati 5 mln nelle casse dell’Inter: “Plusvalenza netta per il club”

Per poter sistemare il bilancio e piazzare i primi colpi in entrata l'Inter deve cedere e dare cassa. Un piccolo aiuto è arrivato dalla Salernitana che ha deciso di confermare il difensore Lorenzo Pirola autore di un'ottima stagione con la maglia granata. Il club nerazzurro non eserciterà alcuna opzione per il difensore.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "La Salernitana ha esercitato il diritto di riscatto per Lorenzo Pirola, versando nelle casse dell’Inter cinque milioni di euro: una plusvalenza netta per il club nerazzurro, che ha così rinunciato alla possibilità di controriscattare il difensore cresciuto nel vivaio del club. Pirola. Pirola ha trovato la sua dimensione, cosa che invece non riescono ancora a fare altri giovani in prestito, in Italia e in Europa".