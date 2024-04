Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi ha parlato anche dell'Inter. L'ex giocatore ha parlato del prossimo mercato dei nerazzurri: "Non penso abbia molto da fare, se è vero che Zielinski e Taremi sono già dell'Inter. Bisogna puntellare la rosa dove magari ci sono elementi già avanti con l'età. Magari qualcuno alle spalle di Sommer e Sanchez. In Italia secondo me sono le altre che devono fare molto per colpare il gap, mentre all'estero forse non è ancora al top".