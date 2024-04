Manca poco alla vittoria dello scudetto numero 20 da parte dell'Inter , ma il club nerazzurro è già proiettato al futuro. E' risaputo come una delle specialità di Beppe Marotta e Piero Ausilio sia quella di sfruttare le opportunità sul mercato, soprattutto a parametro zero: ne hanno già chiuse due, Taremi e Zielinski, e vogliono metterne a segno una anche in difesa.

Come riporta AS, infatti, il primo nome sulla lista nerazzurra è quello di Mario Hermoso: i dirigenti avrebbero infatti già avviato i contatti con gli agenti del giocatore, il cui contratto con l'Atletico Madrid scadrà il prossimo 30 giugno. A oggi non sembrano esserci margini per un rinnovo e l'Inter è pronta a convincerlo con una proposta notevole: quadriennale con un ingaggio di circa 5 milioni netti all'anno più bonus. Hermoso ha anche proposte dalla Premier League, "ma l'Inter si dice ottimista sulla possibilità di ingaggiarlo", spiega AS.