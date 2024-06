«Sai qual è il problema? È che sono tutte in tv e i giocatori vengono giudicati ogni volta che scendono in campo, quindi aumenta lo stress. Anche ai miei tempi si giocava tanto, in Francia avevamo già il campionato a venti squadre, ma le partite meno importanti non andavano in tv e magari potevi tirare un po’ i remi in barca. Oggi non puoi, ogni partita è uno stress e devi dare spettacolo ogni tre giorni».