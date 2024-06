Carboni è sul podio (terzo) per dribbling riusciti, duelli offensivi vinti e tackle mentre è quarto per numero di accelerazioni palla al piede. L'argentino è quinto per precisione nei passaggi nel terzo finale del campo (quello offensivo). Dove può migliorare Carboni? Ci sono tre campi nei quali Valentin figura nei bassifondi della top 10: il talentino argentino è infatti nono per precisione nei passaggi offensivi (considerando tutta la metà campo) e per riuscita dei dribbling mentre è decimo per precisione nei passaggi lunghi. Numeri assolutamente non male per la prima vera stagione in Serie A ma Valentin ha tutto per scalare la classifica e imporsi. All'Inter o altrove? Quello è ancora da vedere. In caso di offerta irrinunciabile, l'Inter potrebbe anche pensare di sacrificarlo.