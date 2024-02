Ponciroli: “In De Rossi rivedo questa cosa di Conte. Dybala e Lukaku in difficoltà”

A TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così della nuova Roma di Daniele De Rossi dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. “Credo che soprattutto ci sia voglia di giocare la palla, un’idea di gioco completamente diversa rispetto a quella sbiadita vista con Mourinho. La Roma sta facendo bene praticamente senza Dybala, il che è assurdo considerando il passato. Ieri non ha fatto nulla o quasi, in questo momento non è più in grado fisicamente di giocare ogni tre giorni.